Жеребьевка 1/2 финала Кубка Лиги
В четверг вечером состоялась жеребьевка полуфинальных пар Кубка Лиги.
"Тоттенхэм", который этим вечером выбил из турнира "Манчестер Юнайтед", дальше сыграет с действующим обладателем трофея "Ливерпулем".
В то же время "Арсеналу" достался "Ньюкасл", который два года назад уступил в финале Кубка Лиги "Юнайтед".
Особенность регламента такова, что каждый полуфинал играется в два матча — дома и на выезде.
Первые полуфинальные матчи состоятся на неделе, стартующей 6 января, ответные — на неделе, стартующей 3 февраля. Финал пройдет на "Уэмбли" 16 марта.
Жеребьевка 1/2 финала Кубка Лиги
Арсенал — Ньюкасл
Тоттенхэм — Ливерпуль
20.12.2024 01:50
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Ньюкасл - Тоттенхэм
Хау говорил про трофеи и Тоттенхэму тоже пора пополнить колекцию
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