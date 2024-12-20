Жеребьевка 1/2 финала Кубка Лиги

Кубок Лиги В четверг вечером состоялась жеребьевка полуфинальных пар Кубка Лиги.

"Тоттенхэм", который этим вечером выбил из турнира "Манчестер Юнайтед", дальше сыграет с действующим обладателем трофея "Ливерпулем".

В то же время "Арсеналу" достался "Ньюкасл", который два года назад уступил в финале Кубка Лиги "Юнайтед".

Особенность регламента такова, что каждый полуфинал играется в два матча — дома и на выезде.

Первые полуфинальные матчи состоятся на неделе, стартующей 6 января, ответные — на неделе, стартующей 3 февраля. Финал пройдет на "Уэмбли" 16 марта.

Жеребьевка 1/2 финала Кубка Лиги

Арсенал — Ньюкасл

Тоттенхэм — Ливерпуль


Метки Арсенал, жеребьевка, Кубок Лиги, Ливерпуль, Ньюкасл, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 20.12.2024 01:50

Количество просмотров Просмотров: 627

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. alexomck 20.12.2024 02:16 # alexomck
    Ньюкасл - Тоттенхэм

    Хау говорил про трофеи и Тоттенхэму тоже пора пополнить колекцию

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: