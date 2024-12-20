В четверг вечером состоялась жеребьевка полуфинальных пар Кубка Лиги.

"Тоттенхэм", который этим вечером выбил из турнира "Манчестер Юнайтед", дальше сыграет с действующим обладателем трофея "Ливерпулем".



В то же время "Арсеналу" достался "Ньюкасл", который два года назад уступил в финале Кубка Лиги "Юнайтед".



Особенность регламента такова, что каждый полуфинал играется в два матча — дома и на выезде.



Первые полуфинальные матчи состоятся на неделе, стартующей 6 января, ответные — на неделе, стартующей 3 февраля. Финал пройдет на "Уэмбли" 16 марта.



Жеребьевка 1/2 финала Кубка Лиги



Арсенал — Ньюкасл



Тоттенхэм — Ливерпуль