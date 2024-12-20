Аморим объяснил пропуск Рэшфордом второго матча подряд

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим объяснил отсутствие нападающего Маркуса Рэшфорда во втором матче подряд.

Пропустив дерби с "Манчестер Сити" в Премьер-Лиге в минувший уикенд, Рэшфорд не отправился с "Юнайтед" на четвертьфинальный матч Кубка Лиги против "Тоттенхэма".



Общаясь с прессой перед началом матча в Северном Лондоне Аморим объяснил, что другие игроки, на его взгляд, просто лучше готовы.



"Это мой выбор. Я выбираю игроков, которые, как я чувствую, готов справиться с требованиями и провести сильный матч. Я стараюсь визуализировать всю неделю, а затем я выбираю своих игроков".



"Это всегда одинаково с каждым игроком, не только с Маркусом. В конце концов я должен делать свой выбор, и я сделал", — сообщил Аморим Sky Sports.