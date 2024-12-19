Фридкин оставит Дайча, но не даст много денег в январе

Новый владелец "Эвертона" Дэн Фридкин позволит главному тренеру Шону Дайчу продолжить свою работу.

Ранее в четверг Фридкин был подтвержден новым владельцем "Эвертона", завершив приобретение акций мерсисайдского клуба у Фархада Мошири за 400 миллионов фунтов.



Самая важная задача для Фридкина — остаться в Премьер-Лиге и открыть почти готовый новый стадион, будучи клубом высшего английского дивизиона.



Фридкин считает, что опыт и квалификация Дайча достаточны для выполнения этой задачи, поэтому Шону пока не грозит увольнение, сообщает Daily Mirror.



Однако Дайч не может ожидать, что получит большой трансферный бюджет от Фридкина для укрепления состава своей команды в январе. Даже если бы новый владелец хотел этого, "ириски" ограничены правилами финансового фейр-плей.



В прошлом сезоне Премьер-Лига дважды наказывала "Эвертон" снятием очков за превышение допустимого лимиты убытков за трехлетний период, поэтому теперь "ириски" очень осторожны в тратах.