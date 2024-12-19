Гари О'Нил отказал "Миллуоллу"

Гари О Нил Уволенный с поста главного тренера "Вулверхэмптона" Гари О'Нил отверг возможность немедленно вернуться к работе.

Напомним, "Вулверхэмптон" уволил О'Нила в минувшее воскресенье, на следующий день после обидного домашнего поражения 1:2 от "Ипсвича" в Премьер-Лиге.

По информации talkSPORT, практически сразу О'Нилу поступило предложение возглавить "Миллуолл", который попрощался с Нилом Харрисом после поражения 1:0 от "Мидлсбро" в минувшую субботу.

Однако О'Нил, выигравший 20 из 63 своих матчей в "Вулверхэмптоне", отказал "Миллуоллу", который сейчас занимает 13-е место в Чемпионшипе.

Добавим, в данный момент фаворитом на вакансию в "Миллуолле" считается Алекс Нил, известный по работе в "Норвиче", "Престоне", "Сандерленде" и "Стоуке".


Метки Вулверхэмптон, Миллуолл, О'Нил, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 19.12.2024 22:00

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