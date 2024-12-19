Джонатан Дэвид интересен четырем клубам Премьер-Лиги

"Ливерпуль", "Челси", "Тоттенхэм" и "Астон Вилла" находятся среди клубов, заинтересованных в нападающем французского "Лилля" Джонатане Дэвиде.

Контракт Дэвида с "Лиллем" истекает в конце сезона. Клуб Лиги 1 уже предложил Джонатану новую сделку, но пока не получил ответа.



Интерес к Дэвиду подогревает не только истекающий контракт, но и великолепная форма Джонатана, который забил 11 голов в 15 матчах этого сезона Лиги 1.



Помимо представителей Премьер-Лиги, заполучить 24-летнего канадца свободным агентом хотят многие европейские клубы, включая "Ювентус", "Интер", "Атлетико" и "Баварию", сообщает The Athletic.