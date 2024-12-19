Йорк раскритиковал игру МЮ в дерби Манчестера

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Дуайт Йорк раскритиковал игру "красных дьяволов", несмотря на победу над "Манчестер Сити".

В минувшее воскресенье "Юнайтед" одержал свою пока что самую важную победу при новом главном тренере Рубене Амориме, одолев "Сити" со счетом 1:2 благодаря двум поздним голам.



Однако Йорк находит игру "Юнайтед" при Амориме "тусклой" и пока не видит поводов для радости.



"Победа над "Сити" порадовала некоторых людей, но игра "Юнайтед" ужасала до момента, когда Нунеш позволил нам вернуться в игру благодаря пенальти. Мы занимаем 13-е место в Премьер-Лиге, здесь нечему радоваться".



"Мы не выглядим убедительно ни для кого. В матче с "Сити" у нас не было ни одного удара в створ в первом тайме. Если вы по-настоящему смыслите в футболе и проанализируете "Юнайтед", то поймете, что наша игра оставляет желать сильно лучшего".



"Я знаю, что это только начало для Аморима, но пока что игра при нем выглядит тускло. "Юнайтед" не хватает энергии, когда смотришь их игру. У них нет энергии, у них нет скорости при подключениях вперед, они играют однотипно", — цитирует Йорка Daily Mirror.