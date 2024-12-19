"Вулверхэмптон" назначил Витора Перейру

"Вулверхэмптон" подтвердил назначение Витора Перейры своим новым главным тренером.

Перейра подписал с "Вулверхэмптоном" 18-месячный контракт и переезжает на "Молинью" из саудовского "Аль-Шабаба", который он тренировал с февраля.



56-летний португалец обладает багажом опыта, выигрывая чемпионские титулы в первенствах Португалии, Греции и Китая.



Перейра заступает на место уволенного Гари О'Нила, принимая "Вулверхэмптон" на предпоследней позиции в Премьер-Лиге, в пяти очках от спасительного места.



Ранее в четверг Перейра провел свою первую тренировку, а дебют Витора назначен на ближайшее воскресенье, когда "волки" совершат выезд к 17-му "Лестеру".



Добавим, в 2022 году Перейра едва не возглавил "Эвертон". Тогда болельщики мерсисайдского клуба буквально взбунтовались из-за новостей о приглашении непопулярного специалиста на место уволенного Рафаэля Бенитеса, что заставило руководство "ирисок" предпочесть Фрэнка Лэмпарда.