Кин опасается, что Рэшфорд уже не вернется в свою лучшую форму в МЮ

Маркус Рэшфорд Легенда "Манчестер Юнайтед" Рой Кин опасается, что нападающий Маркус Рэшфорд уже никогда не вернется на прежний уровень, если останется на "Олд Траффорд".

На этой неделе Рэшфорд объявил, что открыт к новому вызову в своей карьере, и Кину кажется, что это именно то, в чем нуждается 27-летний англичанин.

По мнению Кина, Рэшфорд утратил свою мотивацию в "Юнайтед", и поправить это, не меняя клуб, едва ли возможно.

"Мое единственное предупреждение для игроков вроде Рэшфорда заключается в том, что им нельзя терять повадки футболиста".

"Если ты перестаешь быть голодным, вернуть это сложно. Мы знаем это по великим игрокам — деньги здесь не при причем. Для великих имеют значение следующее испытание, своя гордость. Маркус, как кажется, перестал быть собой, перестал быть голодным".

"Мы уже говорили о дорогих часах и вещах за пределами поля. Если это его отвлекает, вернуться может быть сложно. Ему может потребоваться смена клуба и обстановки, но я не думаю, что он снова станет тем голодным игроком в "Юнайтед", — цитирует Кина Daily Star.


Метки Кин, Манчестер Юнайтед, Рэшфорд

Автор mihajlo   

Дата 19.12.2024 18:00

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  1. farot 19.12.2024 18:43 # farot
    побрякушек прямо как у Хэмилтона

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  2. novocaine 19.12.2024 18:24 # novocaine
    ахахаха, бля, как будто СиДжея в Сан Андреасе приодел в магазе одежды:)
    Aaaaaa, shit...here we go again:)))))) ору

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  3. hachidlo 19.12.2024 18:11 # hachidlo
    Решфорд, Маунт, Алли, Морисон, Грилиш некст.

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  4. ilovemanutd 19.12.2024 18:10 # ilovemanutd
    Скромность - его второе имя

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  5. skydreams 19.12.2024 18:04 # skydreams
    что за урод

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