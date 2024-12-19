Кин опасается, что Рэшфорд уже не вернется в свою лучшую форму в МЮ

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рой Кин опасается, что нападающий Маркус Рэшфорд уже никогда не вернется на прежний уровень, если останется на "Олд Траффорд".

На этой неделе Рэшфорд объявил, что открыт к новому вызову в своей карьере, и Кину кажется, что это именно то, в чем нуждается 27-летний англичанин.



По мнению Кина, Рэшфорд утратил свою мотивацию в "Юнайтед", и поправить это, не меняя клуб, едва ли возможно.



"Мое единственное предупреждение для игроков вроде Рэшфорда заключается в том, что им нельзя терять повадки футболиста".



"Если ты перестаешь быть голодным, вернуть это сложно. Мы знаем это по великим игрокам — деньги здесь не при причем. Для великих имеют значение следующее испытание, своя гордость. Маркус, как кажется, перестал быть собой, перестал быть голодным".



"Мы уже говорили о дорогих часах и вещах за пределами поля. Если это его отвлекает, вернуться может быть сложно. Ему может потребоваться смена клуба и обстановки, но я не думаю, что он снова станет тем голодным игроком в "Юнайтед", — цитирует Кина Daily Star.