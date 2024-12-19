Кин опасается, что Рэшфорд уже не вернется в свою лучшую форму в МЮ
Легенда "Манчестер Юнайтед" Рой Кин опасается, что нападающий Маркус Рэшфорд уже никогда не вернется на прежний уровень, если останется на "Олд Траффорд".
На этой неделе Рэшфорд объявил, что открыт к новому вызову в своей карьере, и Кину кажется, что это именно то, в чем нуждается 27-летний англичанин.
По мнению Кина, Рэшфорд утратил свою мотивацию в "Юнайтед", и поправить это, не меняя клуб, едва ли возможно.
"Мое единственное предупреждение для игроков вроде Рэшфорда заключается в том, что им нельзя терять повадки футболиста".
"Если ты перестаешь быть голодным, вернуть это сложно. Мы знаем это по великим игрокам — деньги здесь не при причем. Для великих имеют значение следующее испытание, своя гордость. Маркус, как кажется, перестал быть собой, перестал быть голодным".
"Мы уже говорили о дорогих часах и вещах за пределами поля. Если это его отвлекает, вернуться может быть сложно. Ему может потребоваться смена клуба и обстановки, но я не думаю, что он снова станет тем голодным игроком в "Юнайтед", — цитирует Кина Daily Star.
19.12.2024 18:00
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побрякушек прямо как у Хэмилтона
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ахахаха, бля, как будто СиДжея в Сан Андреасе приодел в магазе одежды:)
Aaaaaa, shit...here we go again:)))))) ору
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Решфорд, Маунт, Алли, Морисон, Грилиш некст.
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Скромность - его второе имя
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что за урод
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