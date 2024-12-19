Слот считает, что Кьезе нужно время

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот заявил, что вингеру Федерико Кьезе потребуется время, чтобы вернуться в свою лучшую форму.

Накануне Кьеза вернулся на футбольное поле после почти трех месяцев отсутствия, поспособствовав победе "Ливерпуля" 1:2 над "Саутгемптоном" в 1/4 финала Кубка Лиги.



Этот матч стал только четвертым для Кьезы за "Ливерпуль" после своего перехода из "Ювентуса" за 12.5 млн. фунтов, поэтому Слот готов быть терпеливым с 27-летним итальянцем.



"Думаю, я увидел то, что и можно было ожидать. Если игрок пропустил пять или шесть месяцев, вы не можете ожидать слишком многого. Я увидел некоторые перепады".



"Я увидел действительно хорошие моменты, а также я увидел моменты, когда почувствовал: "Окей, ты можешь делать это лучше". Для меня это совершенно нормально, если игрок пропустил так долго".



"Вернуть его в свою лучшую форму непросто. Но было хорошо увидеть, что он уже показывает свое мастерство".



"Но для него это не то же самое, как для юниоров. Играть на этом уровне недостаточно, потому что ты соперничаешь с Мо Салахом, Коди Гакпо, Лучо (Диасом), Дарвином (Нуньесом) и Диогу (Жотой)".



"Однако было хорошо увидеть, что он вернулся, и у него было несколько хороших моментов в матче", — цитирует Слота The Independent.