Фридкин завершил покупку "Эвертона"

Компания The Friedkin Group Дэна Фридкина завершила приобретение "Эвертона" за сумму свыше 400 миллионов фунтов.

Таким образом, "Эвертон" стал уже 10-м клубом Премьер-Лиги, принадлежащим американцам, отмечает BBC.



Фридкин, который также владеет "Ромой" из Серии А, достиг договоренности о покупке "Эвертона" у Фархада Мошири еще 23 сентября. С тех пор Дэн ожидал необходимых разрешений.



В конце концов бюрократические формальности были преодолены, и Фридкин, чье состояние оценивается Forbes в 6.16 млрд. фунтов, был подтвержден новым владельцем "ирисок".



Сам Фридкин возглавит совет директоров "Эвертона", но руководить клубом от его лица на ежедневной основе будет Марк Уоттс, назначенный исполнительным президентом.