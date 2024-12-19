Фридкин завершил покупку "Эвертона"
Компания The Friedkin Group Дэна Фридкина завершила приобретение "Эвертона" за сумму свыше 400 миллионов фунтов.
Таким образом, "Эвертон" стал уже 10-м клубом Премьер-Лиги, принадлежащим американцам, отмечает BBC.
Фридкин, который также владеет "Ромой" из Серии А, достиг договоренности о покупке "Эвертона" у Фархада Мошири еще 23 сентября. С тех пор Дэн ожидал необходимых разрешений.
В конце концов бюрократические формальности были преодолены, и Фридкин, чье состояние оценивается Forbes в 6.16 млрд. фунтов, был подтвержден новым владельцем "ирисок".
Сам Фридкин возглавит совет директоров "Эвертона", но руководить клубом от его лица на ежедневной основе будет Марк Уоттс, назначенный исполнительным президентом.
19.12.2024 15:00
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вложил 800 продал за 400. Повезло шо своевременно нанял Дайча, так бы в чемпионшипе болтались, сдавал бы клуб в местный лобмард.
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