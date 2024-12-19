Фридкин завершил покупку "Эвертона"

Эвертон Компания The Friedkin Group Дэна Фридкина завершила приобретение "Эвертона" за сумму свыше 400 миллионов фунтов.

Таким образом, "Эвертон" стал уже 10-м клубом Премьер-Лиги, принадлежащим американцам, отмечает BBC.

Фридкин, который также владеет "Ромой" из Серии А, достиг договоренности о покупке "Эвертона" у Фархада Мошири еще 23 сентября. С тех пор Дэн ожидал необходимых разрешений.

В конце концов бюрократические формальности были преодолены, и Фридкин, чье состояние оценивается Forbes в 6.16 млрд. фунтов, был подтвержден новым владельцем "ирисок".

Сам Фридкин возглавит совет директоров "Эвертона", но руководить клубом от его лица на ежедневной основе будет Марк Уоттс, назначенный исполнительным президентом.


Метки Мошири, Фридкин, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 19.12.2024 15:00

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  1. ruchinski 19.12.2024 15:21 # ruchinski
    вложил 800 продал за 400. Повезло шо своевременно нанял Дайча, так бы в чемпионшипе болтались, сдавал бы клуб в местный лобмард.

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