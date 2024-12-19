Защитник Бен Чилуэлл готовится к уходу из "Челси" в зимнее трансферное окно.

Чилуэлл с самого начала знал, что ему нет места в планах главного тренера "Челси" Энцо Марески, но все равно отказался покидать "Стэмфорд Бридж" минувшим летом.



С тех пор 27-летний англичанин сыграл только один матч в этом сезоне — против "Барроу" из четвертого дивизиона в Кубке Лиги в сентябре.



Как сообщает TEAMtalk, Чилуэлл окончательно смирился со своей участью и готов искать новый клуб в зимнее трансферное окно.



Чилуэлл понимает, что ему нужно играть регулярно, чтобы спасти свою карьеру в сборной Англии, нового рулевого которой Томаса Тухеля он прекрасно знает по совместной работе в "Челси".



Зарплата Чилуэлла в 200,000 фунтов в неделю делает проблематичной постоянный трансфер в январе, поэтому Бен готов отправиться в аренду на вторую половину сезона, чтобы следующим летом принять решение насчет своего долгосрочного будущего.



В прошлом Чилуэлла сватали в "Манчестер Юнайтед", однако источник утверждает, что в данный момент Бен не интересен "красным дьяволам".