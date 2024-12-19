Сака: "Арсенал" готов сражаться за каждый трофей"

Вингер "Арсенала" Букайо Сака заявил, что его команда готова сражаться за победу в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов.

В двух предыдущих сезонах "Арсенал" финишировал сразу позади бравшего титул "Манчестер Сити", превратившись в реального претендента на чемпионство в Премьер-Лиге. Также в прошлой кампании "канониры" вернулись в Лигу Чемпионов после шести лет перерыва.



Поэтому Сака не боится говорить, что его команда ставит перед собой цель выиграть каждый доступный трофей.



"В двух предыдущих сезонах мы сражались за победу в лиге, и мы были очень близки. Мы также вернулись в Лигу Чемпионов, где теперь подкопили опыта, поэтому мы чувствуем себя готовыми сражаться за каждый трофей".



"Мы действительно хотим сделать следующий шаг и выиграть что-нибудь, и мы не боимся это говорить", — сообщил Сака BBC.