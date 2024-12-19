Постекоглу считает тренерскую работу самой сложной в мире

Наставник "Тоттенхэма" Анге Постекоглу заявил, что тренерская работа сложнее, чем работа премьер-министра страны.

Второй сезон Постекоглу в "Тоттенхэме" складывается очень непросто. "Шпорам" отчаянно не хватает стабильности, следствием чего является их 10-е место в таблице Премьер-Лиги.



Недавно в прессе даже появились слухи о возможном увольнении Постекоглу, и Анге отлично понимает, что с ним, как и с большинством тренеров, никто церемониться не будет.



"Я понимаю людей, которые говорят: "Тренеров всегда увольняют". Но я думаю, мы зашли дальше и забыли, что речь идет о человеческих созданиях. Эта работа — сложнейшая работа в мире сейчас".



"Вы можете сравнить нас с политиками, но эта работа сложнее любой другой, учитывая срок пребывания. Очень немногие преодолевают свой срок без каких-либо шрамов".



"Сложнее ли эта работа, чем работа премьер-министра? Да ладно. Премьер-министра выбирают каждые несколько лет, а у меня есть один уикенд, приятель. У нас каждый уикенд выборы, где решается, останусь я или нет", — цитирует Постекоглу ESPN.