"Фулхэм" хочет арендовать Фергюсона в январе

"Фулхэм" обдумывает приглашение нападающего "Брайтона" Эвана Фергюсона в зимнее трансферное окно.

Как сообщает The Independent, главный тренер "Фулхэма" Марку Силва надеется укрепить переднюю линию своей команды на вторую половину этого многообещающего для "дачников" сезона.



И Фергюсон является серьезным вариантом для "Фулхэма". "Дачники" готовы обеспечить игровой практикой 20-летнего ирландца, чья карьера несколько забуксовала после яркого старта.



И хотя наставник "Брайтона" Фабиан Хюрцелер уже заявил, что не собирается отпускать Фергюсона в январе, "Фулхэм" готов предпринять попытку взять Эвана в аренду до конца сезона. "Дачники" считают, что это было бы в интересах всех сторон.