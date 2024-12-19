Гравенберх не собирается уходить из "Ливерпуля"
Полузащитник Райан Гравенберх не помышляет об уходе из "Ливерпуля".
В этом сезоне Гравенберх утвердился ключевым игроком "Ливерпуля", раскрывшись в неожиданной роли — роли опорного полузащитника.
Новый главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот вынужденно перевел Гравенберха на эту позицию, и 22-летний голландец ухватился за свой шанс обеими руками.
Недавно в испанской прессе появились слухи, что "Реал" положил глаз на Гравенберха и может предложить "Ливерпулю" взамен Орельена Тчуамени, который является чистым опорником и к которому "красные" имеют давний интерес.
Однако Sky Sport Germany утверждает, что в данный момент Гравенберх не помышляет о смене клуба, а "Ливерпуль" даже не рассматривает вариант обмена игроками с "Реалом".
19.12.2024 10:00
Просмотров: 95
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
В скором времени уйдет на повышение
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий