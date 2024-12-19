Светская хроника за четверг

Светская хроника "Манчестер Сити" хочет Марка Гехи. Луис Диас собирается в "Барселону". Маркус Рэшфорд мечтает об Испании. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за четверг.

Клубы Премьер-Лиги проявляют интерес к нападающему ПСЖ Рандалю Коло-Муани. (The Times)

"Манчестер Сити" заинтересован в защитнике Кристал Пэлас" Марке Гехи. (Football Insider)

"Сити" задумывается о приглашении нападающего "Брайтона" Эвана Фергюсона. (GiveMeSport)

Нападающий "Ливерпуля" Луис Диас не продвигается в переговорах со своим клубом о новом контракте, настаивая на переходе в "Барселону". (Antena2)

"Манчестер Юнайтед" сохраняет интерес к левому защитнику ПСЖ Нуну Мендешу. (Sky Sport Germany)

Защитник "Интера" Федерико Димарко отверг интерес "Юнайтед". (Tuttosport)

Нападающий "Юнайтед" Маркус Рэшфорд мечтает играть в Испании. (Fabrizio Romano)

"Атлетико" может арендовать Рэшфорда в январе. (TBR Football)

"Селтик" хочет вернуть защитника Кирана Тирни, которому "Арсенал" позволит покинуть клуб свободным агентом в конце сезона. (Daily Mail)

"Арсенал" задумывается о приглашении полузащитника "Челси" Кирнана Дьюсбери-Холла. (Caught Offside)

"Челси" хочет 40-45 миллионов фунтов за полузащитника Кэрни Чуквуэмеку. (Ben Jacobs)

Защитник ПСЖ Милан Шкриниар может перейти в "Тоттенхэм" в январе (Gazzetta dello Sport)

"Тоттенхэм" надеется приобрести защитника "Фейеноорда" Давида Ганцко в январе. (TBR Football)

"Кристал Пэлас", "Лестер" и "Вулверхэмптон" заинтересованы в аренде вингера "Ньюкасла" Мигеля Альмирона. (The Sun)

Другое

"Вулверхэмптон" заплатит саудовскому "Аль-Шабабу" 800,000 фунтов в качестве компенсации за главного тренера Витора Перейру. (talkSPORT)

Дэн Фридкин надеется завершить приобретение "Эвертона" в ближайшие 48 часов. (Ben Jacobs)

"Челси" ведет переговоры о сотрудничестве с автомобильным гигантом Mercedes Benz. (Ben Jacobs)

"Астон Вилла" построит на своем стадионе крупнейший в Премьер-Лиге пивной зал. (The Sun)


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Автор mihajlo   

Дата 19.12.2024 09:00

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  1. ruchinski 19.12.2024 10:07 # ruchinski
    Мерседелси машина лютая

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  2. meshuggah 19.12.2024 09:06 # meshuggah
    "Ливерпуль" "дерьмом", а бывшего главного тренера "красных" Юргена Клоппа — "немецкой п**дой

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