Аморим: "На месте Рэшфорда я бы поговорил с тренером"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим упрекнул нападающего Маркуса Рэшфорда за публичные высказывания насчет своего будущего.

В минувший вторник Рэшфорд объявил о своей готовности покинуть "Юнайтед", фактически дав старт аукциону за свою голову в преддверии зимнего трансферного окна.



Этими высказываниями 27-летний игрок сборной Англии отреагировал на решение Аморима оставить его вне заявки на матч Премьер-Лиги против "Манчестер Сити" в минувший уикенд.



Аморим остался расстроен, что вместо разговора с ним Рэшфорд предпочел пообщаться с медиа.



"Если бы это был я, я бы, наверное, поговорил с тренером, но, парни, давайте сосредоточимся на "Тоттенхэме". "Тоттенхэм" — самое важное".



"Мне сложно комментировать эту ситуацию. Если я придам ей большое значение, в газетах будут громкие заголовки. Если я скажу, что это не проблема, я понижу свою стандарты".



"Поэтому я разберусь с этим, я понимаю это. Я сосредоточен на том, чтобы сохранять внимание на матче, на команде и на том, что мы сделали в последнем матче, не переводя его на Маркуса".



"Я лишь имею ввиду, что команда важнее отдельных личностей. Мы разберемся с этим в правильное время, а сейчас давайте сосредоточимся на матче. Вот и все", — цитирует Аморима Evening Standard.