Артета: "Жезус вернулся в свою лучшую форму"

Габриэль Жезус Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что его нападающий Габриэль Жезус вернулся в свою лучшую форму.

До вечера среды Жезус мог похвастать лишь одним голом, забитым за "Арсенал" в этом сезоне. Габриэль имел проблемы со здоровьем и не проходил в стартовый состав "канониров".

Однако в среду вечером Жезус разразился хет-триком, который позволил "Арсеналу" победить "Кристал Пэлас" со счетом 3:2 и выйти в полуфинал Кубка Лиги.

После дерби на "Эмирейтс" Артета порадовался за своего подопечного и выразил надежду, что этот хет-трик станет началом удачной полосы для 27-летнего бразильца.

"Я так рад за него. Это был длинный период без голов, и сегодня он забил трижды. В эпизодах с этими тремя голами и во многих других эпизодах он выглядел очень резко".

"Это замечательно для него, и замечательно, что команда может положиться на игрока такого мастерства. Когда Габи играет на таком уровне, он является ценным активом для нас. Габи вернулся в свою лучшую форму, и это громкое послание. Теперь важно обрести стабильность".

"Этот яркий момент придаст ему так много уверенности. Теперь важно использовать это и дать ему больше матчей и моментов. Когда игрок набрал такой ход, важно позволить ему продолжить", — цитирует Артету The Independent.


Метки Арсенал, Жезус, Кристал Пэлас, Кубок Лиги

Автор mihajlo   

Дата 19.12.2024 07:00

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  1. breadpeat 19.12.2024 08:16 # breadpeat
    Оснл перед рождеством любят в лучшей, форме, требл, ЛЧ у них уже всегда под Рождество... Санта кстати тоже за оснл играл

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