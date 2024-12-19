Артета: "Жезус вернулся в свою лучшую форму"
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что его нападающий Габриэль Жезус вернулся в свою лучшую форму.
До вечера среды Жезус мог похвастать лишь одним голом, забитым за "Арсенал" в этом сезоне. Габриэль имел проблемы со здоровьем и не проходил в стартовый состав "канониров".
Однако в среду вечером Жезус разразился хет-триком, который позволил "Арсеналу" победить "Кристал Пэлас" со счетом 3:2 и выйти в полуфинал Кубка Лиги.
После дерби на "Эмирейтс" Артета порадовался за своего подопечного и выразил надежду, что этот хет-трик станет началом удачной полосы для 27-летнего бразильца.
"Я так рад за него. Это был длинный период без голов, и сегодня он забил трижды. В эпизодах с этими тремя голами и во многих других эпизодах он выглядел очень резко".
"Это замечательно для него, и замечательно, что команда может положиться на игрока такого мастерства. Когда Габи играет на таком уровне, он является ценным активом для нас. Габи вернулся в свою лучшую форму, и это громкое послание. Теперь важно обрести стабильность".
"Этот яркий момент придаст ему так много уверенности. Теперь важно использовать это и дать ему больше матчей и моментов. Когда игрок набрал такой ход, важно позволить ему продолжить", — цитирует Артету The Independent.
19.12.2024 07:00
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Оснл перед рождеством любят в лучшей, форме, требл, ЛЧ у них уже всегда под Рождество... Санта кстати тоже за оснл играл
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