Артета: "Жезус вернулся в свою лучшую форму"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что его нападающий Габриэль Жезус вернулся в свою лучшую форму.

До вечера среды Жезус мог похвастать лишь одним голом, забитым за "Арсенал" в этом сезоне. Габриэль имел проблемы со здоровьем и не проходил в стартовый состав "канониров".



Однако в среду вечером Жезус разразился хет-триком, который позволил "Арсеналу" победить "Кристал Пэлас" со счетом 3:2 и выйти в полуфинал Кубка Лиги.



После дерби на "Эмирейтс" Артета порадовался за своего подопечного и выразил надежду, что этот хет-трик станет началом удачной полосы для 27-летнего бразильца.



"Я так рад за него. Это был длинный период без голов, и сегодня он забил трижды. В эпизодах с этими тремя голами и во многих других эпизодах он выглядел очень резко".



"Это замечательно для него, и замечательно, что команда может положиться на игрока такого мастерства. Когда Габи играет на таком уровне, он является ценным активом для нас. Габи вернулся в свою лучшую форму, и это громкое послание. Теперь важно обрести стабильность".



"Этот яркий момент придаст ему так много уверенности. Теперь важно использовать это и дать ему больше матчей и моментов. Когда игрок набрал такой ход, важно позволить ему продолжить", — цитирует Артету The Independent.