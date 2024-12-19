"Арсенал" решил не продлевать контракт с Тирни

"Арсенал" принял решение не пользоваться своей опцией по продлению истекающего в конце сезона контракта с левым защитником Кираном Тирни.

Тирни выступает за "Арсенал" после своего перехода из "Селтика" за 25 миллионов фунтов летом 2019. За это время Киран показал себя склонным к травмам игроком, так и не сумев пробиться в стартовый состав команды Микеля Артеты.



Накануне против "Кристал Пэлас" Тирни впервые сыграл в этом сезоне. Киран провел на поле "Эмирейтс" 69 минут, помог "Арсеналу" одержать победу 3:2 и выйти в полуфинал Кубка Лиги.



Однако долгосрочного будущего у Тирни в "Арсенале" нет. Как сообщает The Athletic, лондонский клуб готов отпустить Кирана свободным агентом в конце сезона или продать 27-летнего шотландца уже в январе.



Таким образом, Тирни, который прошлый сезон отыграл за испанский "Реал Сосьедад" на правах аренды, уже с января сможет свободно вести переговоры с зарубежными клубами.