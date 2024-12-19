Рэшфорд собирается в большой европейский клуб

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд надеется перейти в большой европейский клуб в январе, несмотря на интерес из Саудовской Аравии.

Рэшфорд не попал в заявку "Юнайтед" на дерби против "Манчестер Сити" в минувший уикенд, после чего заявил, что открыт к новому вызову в своей карьере.



The Telegraph может подтвердить, что гранды саудовской лиги — "Аль-Иттихад", "Аль-Хиляль", "Аль-Наср" и "Аль-Ахли" — были бы заинтересованы в приглашении 27-летнего игрока сборной Англии.



Но сам Рэшфорд хочет продолжать выступать на высочайшем уровне и надеется найти пристанище в Европе. План Маркуса в том, чтобы отправиться в аренду с обязательством по выкупу.