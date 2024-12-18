Адарабиойо поведал, что игроки "Челси" не знали о допинге Мудрика

Защитник "Челси" Тосин Адарабиойо поведал, что новость о допинге Михаила Мудрика застигла врасплох раздевалку "синих".

Во вторник стало известно, почему Мудрик пропустил последние пять матчей "Челси". Оказывается, Михаил был временно отстранен FA после того, как его допинг-проба дала положительный результат.



По словам Адарабиойо, игроки "Челси" узнали истинную причину отсутствия Мудрика одновременно со всеми. Тосин обещает, что команда поддержит 23-летнего украинца.



"Это стало новостью для всех нас. Мы узнали об этом одновременно с вами, парни, но мы по-прежнему поддерживаем Мишу и надеемся, что ситуация будет улажена".



"Мы мало чего можем сделать в этой ситуации, потому что это не в наших руках, но Миша является частью семьи, и мы здесь для того, чтобы поддержать его", — цитирует Адарабиойо talkSPORT.