Адарабиойо поведал, что игроки "Челси" не знали о допинге Мудрика
Защитник "Челси" Тосин Адарабиойо поведал, что новость о допинге Михаила Мудрика застигла врасплох раздевалку "синих".
Во вторник стало известно, почему Мудрик пропустил последние пять матчей "Челси". Оказывается, Михаил был временно отстранен FA после того, как его допинг-проба дала положительный результат.
По словам Адарабиойо, игроки "Челси" узнали истинную причину отсутствия Мудрика одновременно со всеми. Тосин обещает, что команда поддержит 23-летнего украинца.
"Это стало новостью для всех нас. Мы узнали об этом одновременно с вами, парни, но мы по-прежнему поддерживаем Мишу и надеемся, что ситуация будет улажена".
"Мы мало чего можем сделать в этой ситуации, потому что это не в наших руках, но Миша является частью семьи, и мы здесь для того, чтобы поддержать его", — цитирует Адарабиойо talkSPORT.
18.12.2024 23:00
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