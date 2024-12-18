Рэшфорд не поехал с МЮ на матч с "Тоттенхэмом"

Четвертьфинал Кубка Лиги против "Тоттенхэма" в четверг станет вторым подряд матчем, который нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд пропустит.

Напомним, Рэшфорд внезапно не попал в заявку "Юнайтед" на дерби против "Манчестер Сити" в рамках Премьер-Лиги в минувший уикенд, после чего Маркус сообщил о своей готовности покинуть родной клуб.



И хотя на своей пресс-конференции в среду главный тренер "Юнайтед" Рубен Аморим заявил, что не подталкивает Рэшфорда к уходу из клуба, а просто хочет помочь подопечному прибавить, Маркус не поехал с командой в Лондон на кубковый матч.



В то же время вингер Алехандро Гарначо, также пропустивший дерби Манчестера, был реабилитировал и в столицу отправился, сообщает talkSPORT.