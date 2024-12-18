Лопетеги улетел в Испанию на похороны отца

Главный тренер "Вест Хэма" Хулен Лопетеги срочно вернулся в Испанию из-за трагедии в семьей.

Хосе, отец Хулена, ушел из жизни во вторник в возрасте 94 лет. Эта трагедия заставила наставника "молотобойцев" временно оторваться от работы и отправиться на похороны.



В прошлом месяце Лопетеги уже уезжал в Испанию на три дня, чтобы провести время со своим отцом.



Пока Лопетеги отсутствует, помощники Хулена будут готовить команду к матчу Премьер-Лиги против "Брайтона" в субботу, сообщает Evening Standard.



В опубликованном заявлении "Вест Хэм" не уточняет, когда Лопетеги вернется к работе.