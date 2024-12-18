Мареска объяснил, как "Челси" отреагирует на потерю Мудрика в январе
Главный тренер "Челси" Энцо Мареска заявил, что его клуб дождется января, прежде чем решит, будет ли выходить на трансферный рынок из-за ситуации с вингером Михаилом Мудриком.
Во вторник было объявлено, что Мудрик был временно отстранен от игры в футбол после проваленного допинг-теста. Над Михаилом нависла угроза многолетней дисквалификации.
Эта ситуация может заставить "Челси" выйти на трансферный рынок, но пока окно не открылось, Мареска собирается больше доверять юным Тайрику Джорджу и Джошу Ачимпонгу.
"Нам остается еще три или четыре матча да января. Нас ждут "Эвертон", "Фулхэм" и "Ипсвич". Три матча в лиге до января".
"После этих трех матчей мы сядем и решим, нужно ли нам что-нибудь предпринять".
"Тайрик точно будет получать минуты. Мы постараемся ему помочь прибавить, потому что теперь он трудится с нами каждый день, он и Джош. Мы позволим им получать минуты у нас в Премьер-Лиге", — цитирует Мареску Evening Standard.
18.12.2024 20:00
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