Мареска объяснил, как "Челси" отреагирует на потерю Мудрика в январе

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска заявил, что его клуб дождется января, прежде чем решит, будет ли выходить на трансферный рынок из-за ситуации с вингером Михаилом Мудриком.

Во вторник было объявлено, что Мудрик был временно отстранен от игры в футбол после проваленного допинг-теста. Над Михаилом нависла угроза многолетней дисквалификации.



Эта ситуация может заставить "Челси" выйти на трансферный рынок, но пока окно не открылось, Мареска собирается больше доверять юным Тайрику Джорджу и Джошу Ачимпонгу.



"Нам остается еще три или четыре матча да января. Нас ждут "Эвертон", "Фулхэм" и "Ипсвич". Три матча в лиге до января".



"После этих трех матчей мы сядем и решим, нужно ли нам что-нибудь предпринять".



"Тайрик точно будет получать минуты. Мы постараемся ему помочь прибавить, потому что теперь он трудится с нами каждый день, он и Джош. Мы позволим им получать минуты у нас в Премьер-Лиге", — цитирует Мареску Evening Standard.