Постекоглу отреагировал на слухи насчет Рэшфорда
Наставник "Тоттенхэма" Анге Постекоглу отреагировал на слухи насчет интереса своего клуба к нападающему "Манчестер Юнайтед" Маркусу Рэшфорду.
Накануне Рэшфорд подтвердил, что готов искать новый клуб в январе, и одним из возможных направления для Маркуса таблоиды называют "шпор".
Однако в преддверии четвертьфинального матча Кубка Лиги против "Юнайтед" Постекоглу дал понять, что равнодушен к спекуляциям насчет Рэшфорда.
"Да ладно, приятель, насчет "Манчестер Юнайтед" всегда есть шумиха. Где вы пропадали?"
"Не интересно. Не волнует. Он игрок "Манчестер Юнайтед". Очень хороший игрок, у них достаточно хороших игроков, но я руковожу своими игроками, а другие тренеры будут руководить своими игроками".
"Что касается ситуации Маркуса, но у меня нет реального желания развивать эту тему".
"Если бы я обращал внимание на каждого, кого к нам сватают, у меня бы ни осталось времени ни на что другое. У меня есть другие люди, которые занимаются этой частью процесса".
"Мы весьма дисциплинированны в том, что мы стараемся создать здесь, и мы продолжим этого придерживаться".
"Может ли Рэшфорд стать целью "Тоттенхэма" на январь? Это не на моем радаре. Вы можете спросить меня насчет Маркуса, вы можете спросить меня насчет каждого футболиста в Премьер-Лиге, и я отвечу одинаково", — цитирует Постекоглу The Independent.
18.12.2024 19:00
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