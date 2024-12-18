Постекоглу отреагировал на слухи насчет Рэшфорда

Наставник "Тоттенхэма" Анге Постекоглу отреагировал на слухи насчет интереса своего клуба к нападающему "Манчестер Юнайтед" Маркусу Рэшфорду.

Накануне Рэшфорд подтвердил, что готов искать новый клуб в январе, и одним из возможных направления для Маркуса таблоиды называют "шпор".



Однако в преддверии четвертьфинального матча Кубка Лиги против "Юнайтед" Постекоглу дал понять, что равнодушен к спекуляциям насчет Рэшфорда.



"Да ладно, приятель, насчет "Манчестер Юнайтед" всегда есть шумиха. Где вы пропадали?"



"Не интересно. Не волнует. Он игрок "Манчестер Юнайтед". Очень хороший игрок, у них достаточно хороших игроков, но я руковожу своими игроками, а другие тренеры будут руководить своими игроками".



"Что касается ситуации Маркуса, но у меня нет реального желания развивать эту тему".



"Если бы я обращал внимание на каждого, кого к нам сватают, у меня бы ни осталось времени ни на что другое. У меня есть другие люди, которые занимаются этой частью процесса".



"Мы весьма дисциплинированны в том, что мы стараемся создать здесь, и мы продолжим этого придерживаться".



"Может ли Рэшфорд стать целью "Тоттенхэма" на январь? Это не на моем радаре. Вы можете спросить меня насчет Маркуса, вы можете спросить меня насчет каждого футболиста в Премьер-Лиге, и я отвечу одинаково", — цитирует Постекоглу The Independent.