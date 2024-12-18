Мареска: "Верим, что Мудик невиновен"

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска выразил свою поддержку вингеру Михаилу Мудрику, временно отстраненному от игры в футбол за допинг.

Накануне "Челси" и Мудрик подтвердили, что допинг-проба Михаила дала положительный результат. FA была вынуждена временно отстранить 23-летнего украинца.



Сам Мудрик категорически отрицает свою вину, и Мареска верит Михаилу. Энцо обещает, что его подопечный получит безусловную поддержку.



"Теперь ситуация стала немного яснее в том плане, что клуб сделал заявление. Мне нечего к этому добавить кроме того, что клуб, персонал поддерживают Мишу и доверяют ему".



"Мы оказываем ему поддержку. Мы доверяем Мише. Когда случаются такого рода вещи, вам нужно поддержать своего игрока во всех отношениях".



"Мы доверяем Мише, мы верим ему. Мы верим тому, что он сказал, и мы поддерживаем Мишу".



"Все мы верим, что он невиновен. Я не думаю, что его карьера окончена. Думаю, он вернется, но мы не знаем, когда. Это единственное, в чем мы сомневаемся в данный момент, но он точно вернется", — цитирует Мареску Daily Mail.