Ачимпонг заключил новый контракт с "Челси"

Джош Ачимпонг Юный защитник "Челси" Джош Ачимпонг положил конец спекуляциям насчет своего будущего, заключив новый контракт с лондонским клубом.

Предыдущий контракт Ачимпонга истекал в конце следующего сезона, однако "Челси" удалось договориться с Джошем о продлении сотрудничества.

Несмотря на серьезный интерес со стороны клубов из Премьер-Лиги и из-за рубежа, 18-летний англичанин заключил с "Челси" новый контракт до 2029 года, сообщает The Athletic.

В последнее время неопределенность насчет своего будущего начала негативно сказываться на игровом времени Ачимпонга. Заключив новую сделку, теперь Джош может полностью сосредоточиться на футболе.

Добавим, Ачимпонг находится в системе "Челси" с уровня U-8. За первую команду Джош дебютировал в январе.


Метки Ачимпонг, контракты, Челси

Автор mihajlo   

Дата 18.12.2024 17:00

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