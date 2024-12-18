Ачимпонг заключил новый контракт с "Челси"

Юный защитник "Челси" Джош Ачимпонг положил конец спекуляциям насчет своего будущего, заключив новый контракт с лондонским клубом.

Предыдущий контракт Ачимпонга истекал в конце следующего сезона, однако "Челси" удалось договориться с Джошем о продлении сотрудничества.



Несмотря на серьезный интерес со стороны клубов из Премьер-Лиги и из-за рубежа, 18-летний англичанин заключил с "Челси" новый контракт до 2029 года, сообщает The Athletic.



В последнее время неопределенность насчет своего будущего начала негативно сказываться на игровом времени Ачимпонга. Заключив новую сделку, теперь Джош может полностью сосредоточиться на футболе.



Добавим, Ачимпонг находится в системе "Челси" с уровня U-8. За первую команду Джош дебютировал в январе.