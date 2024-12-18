Ачимпонг заключил новый контракт с "Челси"
Юный защитник "Челси" Джош Ачимпонг положил конец спекуляциям насчет своего будущего, заключив новый контракт с лондонским клубом.
Предыдущий контракт Ачимпонга истекал в конце следующего сезона, однако "Челси" удалось договориться с Джошем о продлении сотрудничества.
Несмотря на серьезный интерес со стороны клубов из Премьер-Лиги и из-за рубежа, 18-летний англичанин заключил с "Челси" новый контракт до 2029 года, сообщает The Athletic.
В последнее время неопределенность насчет своего будущего начала негативно сказываться на игровом времени Ачимпонга. Заключив новую сделку, теперь Джош может полностью сосредоточиться на футболе.
Добавим, Ачимпонг находится в системе "Челси" с уровня U-8. За первую команду Джош дебютировал в январе.
18.12.2024 17:00
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