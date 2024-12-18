Аморим заявил, что не подталкивает Рэшфорда к уходу из МЮ
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим заявил, что вовсе не выгоняет нападающего Маркуса Рэшфорда из клуба.
Не попав в заявку на дерби против "Манчестер Сити", накануне Рэшфорд заявил, что готов к новому вызову в своей карьере.
Однако Аморим считает, что 27-летний англичанин может получить это новый вызов, не уходя из родного клуба.
"Думаю, он прав. Здесь у нас новое испытание, оно тяжелое, и это крупнейшее испытание в футболе, потому что мы в сложной ситуации. Это действительно новое испытание. Надеюсь, все мои игроки готовы к этому новому испытанию".
"Разговаривал ли я с Маркусом Рэшфордом? Пока нет. Вчера я дал игрокам выходной".
"Я просто хочу побеждать и помогать команде становиться лучше, а с Маркусом Рэшфордом мы лучше, все просто. Мы пробуем различные вещи, подстегивая Маркуса к его лучшему уровню, который он демонстрировал в прошлом".
"Такого рода клуб нуждается в больших талантах, и он является большим талантом, поэтому нам просто нужно, чтобы он играл на высочайшем уровне, и именно на этом мой фокус. Я просто хочу помочь Маркусу", — цитирует Аморима Sky Sports.
18.12.2024 16:00
Просмотров: 745
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Он уйдет только если найдется другой клуб , готовый платить ему такие же бабки, ну или если манки готовы платить часть зарплаты сами лишь бы он ушел. Иначе никуда не рыпанется. Все просто. Хотя мог бы на пике покатать в условном ПСЖ
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий