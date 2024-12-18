Аморим заявил, что не подталкивает Рэшфорда к уходу из МЮ

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим заявил, что вовсе не выгоняет нападающего Маркуса Рэшфорда из клуба.

Не попав в заявку на дерби против "Манчестер Сити", накануне Рэшфорд заявил, что готов к новому вызову в своей карьере.



Однако Аморим считает, что 27-летний англичанин может получить это новый вызов, не уходя из родного клуба.



"Думаю, он прав. Здесь у нас новое испытание, оно тяжелое, и это крупнейшее испытание в футболе, потому что мы в сложной ситуации. Это действительно новое испытание. Надеюсь, все мои игроки готовы к этому новому испытанию".



"Разговаривал ли я с Маркусом Рэшфордом? Пока нет. Вчера я дал игрокам выходной".



"Я просто хочу побеждать и помогать команде становиться лучше, а с Маркусом Рэшфордом мы лучше, все просто. Мы пробуем различные вещи, подстегивая Маркуса к его лучшему уровню, который он демонстрировал в прошлом".



"Такого рода клуб нуждается в больших талантах, и он является большим талантом, поэтому нам просто нужно, чтобы он играл на высочайшем уровне, и именно на этом мой фокус. Я просто хочу помочь Маркусу", — цитирует Аморима Sky Sports.