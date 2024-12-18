Мактоминей рассказал о своем уходе из МЮ

Полузащитник итальянского "Наполи" Скотт Мактоминей рассказал о своем уходе из "Манчестер Юнайтед" минувшим летом.

Проведя в системе "Юнайтед" 22 года и сыграв 255 матчей за первую команду "красных дьяволов", минувшим летом Мактоминей отправился в "Наполи".



По словам 28-летнего шотландца, он сам захотел этого перехода, когда понял, что обретет в "Наполи" нужные ему вещи.



"Это было большое решение, но в каком-то смысле весьма логичное".



"Я увидел страстных фанатов, я увидел тренера, я увидел игроков, и я увидел возможность".



"Я согласился на это, и я не оглядывался назад. Мне не потребовалось много времени, чтобы принять это решение, потому что я знал, что именно этих вещей я и хочу, и я никогда не буду ни о чем жалеть в своей жизни. Как только я мысленно настроился на что-либо, значит все решено, и уже ничто не переубедит меня".



"Это было обоюдное (с МЮ) решение. Они своего рода сказали: "Есть такая возможность, хочешь отправиться?"



"Конечно, я знаю, что с их стороны это было сложно из-за ФФП. Клубам непросто принимать решения по доморощенным игрокам, но я сам об этом никогда не думал".



"Я думал о том, чтобы перейти сюда, увидеть фанатов и тренера, а также добиться чего-нибудь хорошего".



"То было дружелюбное расставание. Я очень люблю их клуб, они были в моей жизни 22 года, но мне нужно было двигаться дальше. Я всецело наслаждаюсь своим пребыванием здесь", — сообщил Мактоминей BBC.