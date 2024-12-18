"Вест Хэм" открыт к продаже Кудуса в январе

Мохаммед Кудус "Вест Хэм" открыт к продаже атакующего полузащитника Мохаммеда Кудуса в январе по правильной цене.

Из-за своего дефицита голов с игры внимание на Кудуса обратил "Арсенал", который лишь в прошлом году купил у "молотобойцев" их капитана Деклана Райса за 105 миллионов фунтов.

Следующим летом в контракте Кудуса начнет действовать пункт, позволяющий выкупить Мохаммеда за 85 млн. фунтов, и "Вест Хэм" открыт к расставанию со своей звездой в январе за сопоставимую сумму.

Нюанс в том, что "Арсеналу" сперва нужно кого-нибудь продать, чтобы позволить себе столь крупную покупку в зимнее трансферное окно.

Ради приобретения 24-летнего ганца "Арсенал" может принести в жертву вингера Леандро Троссарда, к которому еще недавно существовал интерес из Саудовской Аравии, сообщает talkSPORT.


Метки Арсенал, Вест Хэм, Кудус

Автор mihajlo   

Дата 18.12.2024 14:00

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