"Вест Хэм" открыт к продаже Кудуса в январе

"Вест Хэм" открыт к продаже атакующего полузащитника Мохаммеда Кудуса в январе по правильной цене.

Из-за своего дефицита голов с игры внимание на Кудуса обратил "Арсенал", который лишь в прошлом году купил у "молотобойцев" их капитана Деклана Райса за 105 миллионов фунтов.



Следующим летом в контракте Кудуса начнет действовать пункт, позволяющий выкупить Мохаммеда за 85 млн. фунтов, и "Вест Хэм" открыт к расставанию со своей звездой в январе за сопоставимую сумму.



Нюанс в том, что "Арсеналу" сперва нужно кого-нибудь продать, чтобы позволить себе столь крупную покупку в зимнее трансферное окно.



Ради приобретения 24-летнего ганца "Арсенал" может принести в жертву вингера Леандро Троссарда, к которому еще недавно существовал интерес из Саудовской Аравии, сообщает talkSPORT.