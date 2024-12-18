"Аль-Иттихад" следит за Рэшфордом

Саудовский "Аль-Иттихад" находится среди клубов, проявляющих интерес к нападающему "Манчестер Юнайтед" Маркусу Рэшфорду.

Новое руководство "Юнайтед" и новый главный тренер Рубен Аморим дали ясно понять Рэшфорду, что не собираются терпеть в клубе пассажиров, которым Маркус является последние полтора сезона.



Никаких сомнений насчет этого не осталось после того, как Аморим не включил Рэшфорда в заявку на победный для "Юнайтед" матч Премьер-Лиги против "Манчестер Сити" в минувшее воскресенье (1:2).



Проблема для "Юнайтед" в том, что зарплата Рэшфорда с учетом бонусов составляет почти 400,000 фунтов в неделю, и очень малое количество клубов могут позволить себе содержать 27-летнего англичанина.



По информации talkSPORT, среди тех, кого доступность Рэшфорда для трансфера все же заинтересовала, находится "Аль-Иттихад", возглавляемый бывшим защитником "Юнайтед" Лораном Бланом.



"Аль-Иттихад" как раз находится в поисках новой большой звезды, ожидая расставания с Каримом Бензема в конце сезона. Ранее саудиты присматривались к Мохамеду Салаху, но тот с высокой вероятностью продлит свое пребывание в "Ливерпуле".