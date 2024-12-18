Артета объяснил, почему хочет выиграть Кубок Лиги

Микель Артета Главный тренер "Арсенала" Микель Артета объяснил, почему его команде так важно постараться выиграть Кубок Англии.

В пятницу Артета отметит пять лет на тренерском мостике "Арсенала". За это время "канониры" утвердились претендентом на титул Премьер-Лиги, но выиграли лишь Кубок Англии и два Суперкубка Англии.

Артета хочет завоевать больше трофеев и более важных трофеев, и Микель убежден, что Кубок Лиги, где в среду "Арсенал" поспорит с "Кристал Пэлас" за путевку в полуфинал, может с этим помочь.

"Попасть в полуфинал, победить кого-нибудь в финале и прикоснуться к трофею — это по-настоящему помогает в плане веры, доверия, позитивной энергии".

"Эта энергия создает правильный путь, чтобы пойти и добиться чего-нибудь еще. Вы можете получить импульс на остаток сезона, учитывая то, когда проходит финал этого соревнования".

"Я всецело верю, что победа и выход в следующий раунд создают нечто другое вокруг команды, и поэтому эти матчи столь важны".

"Это держит каждого в тонусе, и каждый жаждет играть в этих матчах и этих соревнованиях. А если тебе удается выиграть этот трофей, это придает импульс и укрепляет вашу веру. Это может помочь добиться чего-нибудь большего", — цитирует Артету Evening Standard.




Метки Арсенал, Артета, Кубок Лиги

Автор mihajlo   

Дата 18.12.2024 12:00

Количество просмотров Просмотров: 118

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. fog 18.12.2024 12:01 # fog
    Этот хуесос на чемпионский титул уже не замахивается?

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: