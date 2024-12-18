Артета объяснил, почему хочет выиграть Кубок Лиги

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета объяснил, почему его команде так важно постараться выиграть Кубок Англии.

В пятницу Артета отметит пять лет на тренерском мостике "Арсенала". За это время "канониры" утвердились претендентом на титул Премьер-Лиги, но выиграли лишь Кубок Англии и два Суперкубка Англии.



Артета хочет завоевать больше трофеев и более важных трофеев, и Микель убежден, что Кубок Лиги, где в среду "Арсенал" поспорит с "Кристал Пэлас" за путевку в полуфинал, может с этим помочь.



"Попасть в полуфинал, победить кого-нибудь в финале и прикоснуться к трофею — это по-настоящему помогает в плане веры, доверия, позитивной энергии".



"Эта энергия создает правильный путь, чтобы пойти и добиться чего-нибудь еще. Вы можете получить импульс на остаток сезона, учитывая то, когда проходит финал этого соревнования".



"Я всецело верю, что победа и выход в следующий раунд создают нечто другое вокруг команды, и поэтому эти матчи столь важны".



"Это держит каждого в тонусе, и каждый жаждет играть в этих матчах и этих соревнованиях. А если тебе удается выиграть этот трофей, это придает импульс и укрепляет вашу веру. Это может помочь добиться чего-нибудь большего", — цитирует Артету Evening Standard.