Светская хроника за среду

Алехандро Гарначо заинтересовал "Атлетико". "Ливерпуль" впечатлен игрой Джереми Фримпонга. Стив Холланд нашел работу в Японии. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за среду.

"Атлетико" задумывается о приобретении вингера "Манчестер Юнайтед" Алехандро Гарначо в январе. (Fichajes)



"Юнайтед" и "Арсенал" заинтересованы в нападающем ПСЖ Рандале Коло-Муани. (TBR Football)



"Юнайтед" готов поспорить с "РБ Лейпциг" за право арендовать Коло-Муани в январе. (Football Insider)



"Ливерпуль" находится под впечатлением от игры правого защитника Джереми Фримпонга, но пока не рассматривает звезду "Байера" своей трансферной целью на следующее лето. (Sky Sport Germany)



Голкипер "Ливерпуля" Кувин Келлехер стал целью для "Лидса" на январь. (Caught Offside)



"Борнмут" следит за нападающим "Стоука" Тайрисом Кэмпбеллом. (talkSPORT)



"Вест Хэм" проявляет интерес к голкиперу "Фрайбурга" Ноа Атуболу. (Fabrizio Romano)



Нападающий "Рейнджерс" Хамза Игаман находится на радаре у "Эвертона". (TBR Football)



Другое



"Саутгемптон" выбирает нового главного тренера из Карлоса Корберана, Каспера Юльманна и Данни Реля. (talkSPORT)



"Саутгемптон" продолжает переговоры с главным тренером "Шеффилд Уэнсдей" Данни Релем. (Sky Sport Germany)



Бывший ассистент главного тренера сборной Англии Стив Холланд был назван новым рулевым японского клуба "Йокогама Ф. Маринос". (Evening Standard)



39 игроков Премьер-Лиги находятся в одном "горчичнике" от дисквалификации на Boxing Day. (talkSPORT)



Бывший нападающий "Арсенала" Ян Райт оказался в инвалидном кресле после падения с лестницы в Швейцарии. (The Sun)



Алкоголь на стадионах во время Чемпионата Мира 2034 года в Саудовской Аравии будет запрещен. (The Guardian)



Полиция арестовала женщину, которая виновата в смерти четырехмесячного внука легенды "Юнайтед" Стива Брюса. (The Sun)