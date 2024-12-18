Рэшфорд: "Обидно быть отстраненным от дерби Манчестера"

Маркус Рэшфорд Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд рассказал о своих чувствах из-за отстранения от дерби против "Манчестер Сити".

Напомним, главный тренер "Юнайтед" Рубен Аморим не включил Рэшфорда даже в число запасных на матч Премьер-Лиги против "Сити" в минувший уикенд.

Для Рэшфорда как воспитанника "Юнайтед" дерби Манчестера имеет повышенное значение, однако Маркус не собирается долго горевать из-за пропущенного матча и хочет использовать это разочарование как мотивацию.

"Обидно быть отстраненным от дерби, но это случилось, мы выиграли матч, поэтому давайте двигаться дальше. Это расстраивает, но я тот человек, который с возрастом научился преодолевать неудачи. Что мне делать по этому поводу? Сидеть здесь и плакаться насчет этого? Или постараться изо всех сил в следующий раз, когда я буду доступен?" — приводит слова Рэшфорда журналист Генри Уинтер.


Метки Манчестер Юнайтед, Рэшфорд

Автор mihajlo   

Дата 18.12.2024 10:00

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Последние комментарии:




  1. jokerz 18.12.2024 11:50 # jokerz
    а то бы притащил пару голевых угловых сопернику, да уж, обидно ему

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  2. novocaine 18.12.2024 10:49 # novocaine
    иронично спрашивает плакаться ли ему в тейке, в котором, он буквально плачется о сложившейся ситуации:)

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  3. xxa 18.12.2024 10:09 # xxa
    Парень зачем тебе середнячок мюнчестер дыркайтед. Вали в нормальный клуб

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  4. empry 18.12.2024 10:02 # empry
    Ты забил на футбол как получил новый контракт. Вот и весь ответ. 11 голов в чемпионате за полтора года – это позорище.

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