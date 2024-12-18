Рэшфорд: "Обидно быть отстраненным от дерби Манчестера"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд рассказал о своих чувствах из-за отстранения от дерби против "Манчестер Сити".

Напомним, главный тренер "Юнайтед" Рубен Аморим не включил Рэшфорда даже в число запасных на матч Премьер-Лиги против "Сити" в минувший уикенд.



Для Рэшфорда как воспитанника "Юнайтед" дерби Манчестера имеет повышенное значение, однако Маркус не собирается долго горевать из-за пропущенного матча и хочет использовать это разочарование как мотивацию.



"Обидно быть отстраненным от дерби, но это случилось, мы выиграли матч, поэтому давайте двигаться дальше. Это расстраивает, но я тот человек, который с возрастом научился преодолевать неудачи. Что мне делать по этому поводу? Сидеть здесь и плакаться насчет этого? Или постараться изо всех сил в следующий раз, когда я буду доступен?" — приводит слова Рэшфорда журналист Генри Уинтер.