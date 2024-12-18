Рэшфорд: "Обидно быть отстраненным от дерби Манчестера"
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд рассказал о своих чувствах из-за отстранения от дерби против "Манчестер Сити".
Напомним, главный тренер "Юнайтед" Рубен Аморим не включил Рэшфорда даже в число запасных на матч Премьер-Лиги против "Сити" в минувший уикенд.
Для Рэшфорда как воспитанника "Юнайтед" дерби Манчестера имеет повышенное значение, однако Маркус не собирается долго горевать из-за пропущенного матча и хочет использовать это разочарование как мотивацию.
"Обидно быть отстраненным от дерби, но это случилось, мы выиграли матч, поэтому давайте двигаться дальше. Это расстраивает, но я тот человек, который с возрастом научился преодолевать неудачи. Что мне делать по этому поводу? Сидеть здесь и плакаться насчет этого? Или постараться изо всех сил в следующий раз, когда я буду доступен?" — приводит слова Рэшфорда журналист Генри Уинтер.
18.12.2024 10:00
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Последние комментарии:
а то бы притащил пару голевых угловых сопернику, да уж, обидно ему
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иронично спрашивает плакаться ли ему в тейке, в котором, он буквально плачется о сложившейся ситуации:)
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Парень зачем тебе середнячок мюнчестер дыркайтед. Вали в нормальный клуб
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Ты забил на футбол как получил новый контракт. Вот и весь ответ. 11 голов в чемпионате за полтора года – это позорище.
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