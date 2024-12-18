Слот заявил, что рефери Премьер-Лиги испытывают его нервы

Арне Слот Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот заявил, что рефери Премьер-Лиги испытывают его нервы.

Слот всегда славился своим спокойным поведением у бровки, однако в своем дебютном сезоне в "Ливерпуле" Арне получил уже три желтые карточки и теперь будет дисквалифицирован на четвертьфинальный матч Кубка Лиги против "Саутгемптона" в среду.

Помимо матча минувшего уикенда против "Фулхэма", Слот также предупреждался против "Челси" и "Арсенала", и Арне чувствует, что английские рефери выводят его из себя.

"Ты всегда размышляешь над своем поведением, и, думаю, в целом я веду себя спокойно. Не знаю, умно ли это говорить, но у меня есть предел, скажем это так. И при преодолении этого предела я могу становиться эмоциональным. К сожалению, этот предел достигается только решениями рефери и решениями моих игроков. Игроки принимают больше хороших решений для моей команды, чем рефери, на мой взгляд".

"В последнем матче было принято много спорных решений, а когда вы вдесятером, это еще сложнее. Этот матч и матч против "Челси" были эмоциональными, и мне, возможно, следовало оставаться аккурат над чертой, не пересекая ее", — цитирует Слота The Guardian.


Метки Ливерпуль, рефери, Слот

Автор mihajlo   

Дата 18.12.2024 09:00

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  1. meshuggah 18.12.2024 09:39 # meshuggah
    от небольшого давления императорси поплыл подзалупаль

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  2. electric 18.12.2024 09:04 # electric
    Даже такого спокойнейшего КНЯЗЯ Арне Слота вывели из себя чуквуэмеки судейские!!!
    Все эти уе6ы, куты - врот вые6аные олени. Вслед за кутом всех сослать и нанять норм рефери.
    Да, охранник?

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