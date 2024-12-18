Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот заявил, что рефери Премьер-Лиги испытывают его нервы.

Слот всегда славился своим спокойным поведением у бровки, однако в своем дебютном сезоне в "Ливерпуле" Арне получил уже три желтые карточки и теперь будет дисквалифицирован на четвертьфинальный матч Кубка Лиги против "Саутгемптона" в среду.



Помимо матча минувшего уикенда против "Фулхэма", Слот также предупреждался против "Челси" и "Арсенала", и Арне чувствует, что английские рефери выводят его из себя.



"Ты всегда размышляешь над своем поведением, и, думаю, в целом я веду себя спокойно. Не знаю, умно ли это говорить, но у меня есть предел, скажем это так. И при преодолении этого предела я могу становиться эмоциональным. К сожалению, этот предел достигается только решениями рефери и решениями моих игроков. Игроки принимают больше хороших решений для моей команды, чем рефери, на мой взгляд".



"В последнем матче было принято много спорных решений, а когда вы вдесятером, это еще сложнее. Этот матч и матч против "Челси" были эмоциональными, и мне, возможно, следовало оставаться аккурат над чертой, не пересекая ее", — цитирует Слота The Guardian.