Мудрик нанял юристов Погба

Вингер "Челси" Михаил Мудрик нанял юридическую фирму, которая помогла экс-полузащитнику "Манчестер Юнайтед" Полю Погба сократить свою дисквалификацию до допинг.

Накануне Мудрик и "Челси" подтвердили просочившуюся в прессу информацию о том, что в Михаил провалил допинг-тест. В моче 23-летнего игрока сборной Украины был обнаружен запрещенный препарат, предположительно — мельдоний.



Еще в прошлом месяце Мудрик был временно отстранен, и теперь Михаилу, который категорически отрицает свою вину, грозит дисквалификация на срок до четырех лет.



Как раз четырехлетней дисквалификацией в феврале был наказан Погба, который попался на допинге в августе 2023, будучи игроком "Ювентуса".



Юридическая фирма Morgan Sports Law помогла Погба с помощью апелляции сократить дисквалификацию до 18 месяцев, и уже в марте 2025 Поль снова сможет сыграть в футбол.



По информации Daily Mail, теперь к услугам Morgan Sports Law обратился Мудрик, чью судьбу определит скорое вскрытие допинг-пробы "Б".