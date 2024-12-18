Мудрик нанял юристов Погба
Вингер "Челси" Михаил Мудрик нанял юридическую фирму, которая помогла экс-полузащитнику "Манчестер Юнайтед" Полю Погба сократить свою дисквалификацию до допинг.
Накануне Мудрик и "Челси" подтвердили просочившуюся в прессу информацию о том, что в Михаил провалил допинг-тест. В моче 23-летнего игрока сборной Украины был обнаружен запрещенный препарат, предположительно — мельдоний.
Еще в прошлом месяце Мудрик был временно отстранен, и теперь Михаилу, который категорически отрицает свою вину, грозит дисквалификация на срок до четырех лет.
Как раз четырехлетней дисквалификацией в феврале был наказан Погба, который попался на допинге в августе 2023, будучи игроком "Ювентуса".
Юридическая фирма Morgan Sports Law помогла Погба с помощью апелляции сократить дисквалификацию до 18 месяцев, и уже в марте 2025 Поль снова сможет сыграть в футбол.
По информации Daily Mail, теперь к услугам Morgan Sports Law обратился Мудрик, чью судьбу определит скорое вскрытие допинг-пробы "Б".
18.12.2024 08:00
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На воре и шапка горит )
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Нужно проверить на допинг весь основной состав! Если это сделал игрок резерва то не представляю что с основным составом творится... Не может команда которая в прошлом сезоне еле бегала, так нестись!
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