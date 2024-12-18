Рэшфорд высказался насчет своей роли в схеме Аморима
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд признал, что ему нужно адаптировать свою игру, чтобы получать минуты у нового главного тренера "красных дьяволов" Рубена Аморима.
Накануне Рэшфорд сенсационно подтвердил свою готовностью покинуть "Юнайтед". В этом же интервью Маркус прокомментировал тактику Аморима.
Аморим, как известно, предпочитает играть по схеме 3-4-2-1, с двумя плеймейкерами и одним центральным нападающим, из-за чего Рэшфорд не может действовать в своей излюбленной роли левого вингера или левого нападающего.
"Я привык играть на всех трех позициях (в нападении). Некоторые позиции являются более естественными для меня, а для игры на других я должен больше тренироваться и подготовиться тактически. Левый край подходит мне лучше всего".
"Позиция левого 10-го номера мне все равно подходит, но ты должен адаптировать свою игру. Адаптивность — это главный навык. Люди могут этого не видеть, но я поиграл на различных позициях у всех тренеров", — цитирует Рэшфорда Daily Mail.
18.12.2024 07:00
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