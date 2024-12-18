Рэшфорд подтвердил свою готовность уйти из МЮ

Нападающий Маркус Рэшфорд подтвердил свою готовность покинуть "Манчестер Юнайтед".

27-летний Рэшфорд неожиданно остался вне заявки "Юнайтед" на дерби против "Манчестер Сити" в минувший уикенд, а главный тренер "красных дьяволов" Рубен Аморим публично поставил под сомнение профессионализм Маркуса.



С тех пор не утихают слухи о том, что Рэшфорд может покинуть "Юнайтед" в самое ближайшее время, и сам Маркус чувствует себя готовым.



"Лично я думаю, что я готов к новому вызову и следующим шагам. Когда я уйду, то сделаю это без какой-либо обиды. Вы не услышите от меня никаких негативных комментариев насчет "Манчестер Юнайтед". Я не такой человек".



"Если я знаю, что ситуация уже плохая, я не собираюсь делать ее хуже. Я видел, как другие игроки уходили в прошлом, и я не хочу оказаться на их месте. Когда я уйду, я сделаю заявление, и оно будет от меня", — цитирует Рэшфорд The Independent.