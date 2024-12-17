Пятеро игроков вошли в символическую сборную ФИФА
Пятеро игроков, выступающих за клубы Премьер-Лиги, вошли в символическую сборную ФИФА 2024 года.
Во вторник ФИФА провела свою ежегодную церемонию вручения наград, главная из которых — Игроку Года — досталась бразильскому нападающему "Реала" Винисиусу.
Тренером Года был признан наставник "Реала" Карло Анчелотти, среди конкурентов которого значился Хосеп Гвардиола из "Манчестер Сити".
В Премьер-Лигу лишь уехала награда лучшему голкиперу, второй раз подряд доставшись Эмилиано Мартинесу из "Астон Виллы".
Помимо Мартинеса, в символическую сборную был включен защитник "Арсенала" Вильям Салиба и трое представителей "Сити" в лице Рубена Диаша, Родри и Эрлинга Холанда.
17.12.2024 23:00
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Ваще пофиг, они все под допингом играли.
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