Пятеро игроков вошли в символическую сборную ФИФА

Пятеро игроков, выступающих за клубы Премьер-Лиги, вошли в символическую сборную ФИФА 2024 года.

Во вторник ФИФА провела свою ежегодную церемонию вручения наград, главная из которых — Игроку Года — досталась бразильскому нападающему "Реала" Винисиусу.



Тренером Года был признан наставник "Реала" Карло Анчелотти, среди конкурентов которого значился Хосеп Гвардиола из "Манчестер Сити".



В Премьер-Лигу лишь уехала награда лучшему голкиперу, второй раз подряд доставшись Эмилиано Мартинесу из "Астон Виллы".



Помимо Мартинеса, в символическую сборную был включен защитник "Арсенала" Вильям Салиба и трое представителей "Сити" в лице Рубена Диаша, Родри и Эрлинга Холанда.



