Европейские клубы интересуются Зиркзее
Сразу несколько больших европейских клубов проявляют интерес к нападающему "Манчестер Юнайтед" Джошуа Зиркзее в преддверии зимнего трансферного окна.
"Юнайтед" только прошлым летом приобрел Зиркзее из "Болоньи" за 36.5 млн. фунтов, однако адаптация Джошуа к Премьер-Лиге проходит очень сложно.
По информации Tuttosport, агент Киа Джурабчан, представляющий интересы Зиркзее, уже договорился о встрече с руководством "Юнайтед", включая главного тренера Рубена Аморима.
Джурабчан собирается обсудить планы Аморима на Зиркзее и интерес других клубов к 23-летнему голландцу.
Среди претендентов на Зиркзее выделяется "Ювентуса", чей главный тренер Тиаго Мотта знаком с Джошуа по совместной работе в "Болонье".
Также сообщается, что "Ювентус" хотел бы взять Зиркзее в аренду с опцией выкупа.
17.12.2024 22:00
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