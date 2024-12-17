Европейские клубы интересуются Зиркзее

Сразу несколько больших европейских клубов проявляют интерес к нападающему "Манчестер Юнайтед" Джошуа Зиркзее в преддверии зимнего трансферного окна.

"Юнайтед" только прошлым летом приобрел Зиркзее из "Болоньи" за 36.5 млн. фунтов, однако адаптация Джошуа к Премьер-Лиге проходит очень сложно.



По информации Tuttosport, агент Киа Джурабчан, представляющий интересы Зиркзее, уже договорился о встрече с руководством "Юнайтед", включая главного тренера Рубена Аморима.



Джурабчан собирается обсудить планы Аморима на Зиркзее и интерес других клубов к 23-летнему голландцу.



Среди претендентов на Зиркзее выделяется "Ювентуса", чей главный тренер Тиаго Мотта знаком с Джошуа по совместной работе в "Болонье".



Также сообщается, что "Ювентус" хотел бы взять Зиркзее в аренду с опцией выкупа.