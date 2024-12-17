Вингер "Манчестер Юнайтед" Алехандро Гарначо получил премию Пушкаша за лучший гол по итогам прошлого сезона.

Награда ФИФА была присуждена Гарначо за его гол в победном для "Юнайтед" матче Премьер-Лиги против "Эвертона" в ноябре 2023 (0:3).



Гарначо эффектно пробил в падении через себя по примеру легендарного Криштиану Роналду и даже отпраздновал этот гол в стиле своего кумира.



Гарначо — только второй аргентинец, которому достается премия Пушкаша. Первым был Эрик Ламела, награжденный за свой гол "рабоной" за "Тоттенхэм" против "Арсенала" в сезоне 2020/21.



Добавим, в этом конкурсе участвовали голы, забитые во всем мире в период с августа 2023 по август 2024.



