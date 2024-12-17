Гарначо получил премию Пушкаша

Алехандро Гарначо Вингер "Манчестер Юнайтед" Алехандро Гарначо получил премию Пушкаша за лучший гол по итогам прошлого сезона.

Награда ФИФА была присуждена Гарначо за его гол в победном для "Юнайтед" матче Премьер-Лиги против "Эвертона" в ноябре 2023 (0:3).

Гарначо эффектно пробил в падении через себя по примеру легендарного Криштиану Роналду и даже отпраздновал этот гол в стиле своего кумира.

Гарначо — только второй аргентинец, которому достается премия Пушкаша. Первым был Эрик Ламела, награжденный за свой гол "рабоной" за "Тоттенхэм" против "Арсенала" в сезоне 2020/21.

Добавим, в этом конкурсе участвовали голы, забитые во всем мире в период с августа 2023 по август 2024.


Метки Гарначо, Манчестер Юнайтед, награды, ФИФА

Автор mihajlo   

Дата 17.12.2024 21:00

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Последние комментарии:




  1. aliluya-nn 17.12.2024 22:24 # aliluya-nn
    ..больше похоже на гол Руни

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  2. alexomck 17.12.2024 21:49 # alexomck
    Надо его на допинг проверить

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  3. privichka777 17.12.2024 21:02 # privichka777
    Не, ну гол хорош конечно

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