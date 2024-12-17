"Юнайтед" на пороге нового контракта с Диалло

"Манчестер Юнайтед" находится на пороге заключения нового долгосрочного контракта со своим вингером Амадом Диалло.

Как известно, действующий контракт Диалло истекает в конце сезона, хотя "Юнайтед" принадлежит опция продления на 12 месяцев.



По информации ESPN, клуб и игрок уже несколько недель ведут переговоры о новой сделке, и сейчас сторонам остается согласовать лишь ряд небольших деталей.



"Юнайтед" нацелен заключить с Диалло новый контракт до Нового года, чтобы избежать спекуляций насчет будущего 22-летнего ивуарийца в зимнее трансферное окно.



В минувший уикенд Диалло показал, что готов стать ключевым игроком "Юнайтед" при новом главном тренере Рубене Амориме. В дерби против "Манчестер Сити" Амад заработал пенальти и забил победный для "красных дьяволов" гол.