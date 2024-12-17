Витор Перейра согласовал контракт с "Вулверхэмптоном"

Главный тренер саудовского "Аль-Шабаба" Витор Перейра согласовал 18-месячный контракт с "Вулверхэмптоном".

Перейре предстоит продолжить дело Гари О'Нила, который был уволен после домашнего поражения 1:2 от "Ипсвича" в минувшую субботу.



Как сообщает BBC, Перейра уже во вторник прибывает в Англию, а на тренерском мостике "Вулверхэмптона" дебютирует в воскресенье, когда "волки" совершат выезд к "Лестеру".



56-летний португалец трудился в Саудовской Аравии с февраля, завершив прошлый сезон местного первенства на восьмом месте.



В свое время Перейра дважды выигрывал португальское первенство с "Порту" и однажды греческое с "Олимпиакосом".