FA обвинила Кунью в неподобающем поведении
FA предъявила нападающему "Вулверхэмптона" Матеусу Кунье обвинения в неподобающем поведении после матча Премьер-Лиги против "Ипсвича".
После обиднейшего для "волков" домашнего поражения 1:2 от "Ипсвича" в минувшую субботу Кунья ударил локтем сзади по голове сотрудника службы безопасности гостевой команды, а затем сбил с лица оппонента очки.
Теперь у 25-летнего бразильца, который не пропустил ни одного матча "Вулверхэмптона" в этом сезоне Премьер-Лиги и забил восемь голов, есть время до 19 декабря, чтобы предоставить свой ответ FA.
Если Ассоциация сочтет вину Куньи доказанной, Матеус будет дисквалифицирован минимум на три матча, уточняет talkSPORT.
17.12.2024 18:00
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Вместо того, чтобы руки распускать, можно взять мяч и кинуть в голову сзади и никакой дисквалификации не будет.
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Хуйло
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