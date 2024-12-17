FA обвинила Кунью в неподобающем поведении

FA предъявила нападающему "Вулверхэмптона" Матеусу Кунье обвинения в неподобающем поведении после матча Премьер-Лиги против "Ипсвича".

После обиднейшего для "волков" домашнего поражения 1:2 от "Ипсвича" в минувшую субботу Кунья ударил локтем сзади по голове сотрудника службы безопасности гостевой команды, а затем сбил с лица оппонента очки.



Теперь у 25-летнего бразильца, который не пропустил ни одного матча "Вулверхэмптона" в этом сезоне Премьер-Лиги и забил восемь голов, есть время до 19 декабря, чтобы предоставить свой ответ FA.



Если Ассоциация сочтет вину Куньи доказанной, Матеус будет дисквалифицирован минимум на три матча, уточняет talkSPORT.



