FA обвинила Кунью в неподобающем поведении

Матеус Кунья FA предъявила нападающему "Вулверхэмптона" Матеусу Кунье обвинения в неподобающем поведении после матча Премьер-Лиги против "Ипсвича".

После обиднейшего для "волков" домашнего поражения 1:2 от "Ипсвича" в минувшую субботу Кунья ударил локтем сзади по голове сотрудника службы безопасности гостевой команды, а затем сбил с лица оппонента очки.

Теперь у 25-летнего бразильца, который не пропустил ни одного матча "Вулверхэмптона" в этом сезоне Премьер-Лиги и забил восемь голов, есть время до 19 декабря, чтобы предоставить свой ответ FA.

Если Ассоциация сочтет вину Куньи доказанной, Матеус будет дисквалифицирован минимум на три матча, уточняет talkSPORT.


Метки FA, Вулверхэмптон, Ипсвич, Кунья

Автор mihajlo   

Дата 17.12.2024 18:00

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  1. ilovemanutd 17.12.2024 18:35 # ilovemanutd
    Вместо того, чтобы руки распускать, можно взять мяч и кинуть в голову сзади и никакой дисквалификации не будет.

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  2. animadora 17.12.2024 18:09 # animadora
    Хуйло

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