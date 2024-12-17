Апелляция Бентанкура на семиматчевую дисквалификацию отклонена
FA отклонила апелляцию полузащитника "Тоттенхэма" Родриго Бентанкура на свою дисквалификацию на семь матчей за расизм.
Напомним, в ноябре Бентанкур был дисквалифицирован на семь матчей за расистскую шутку насчет капитана "Тоттенхэма" Сона Хен Мина.
27-летний уругваец, который также был оштрафован на 100,000 фунтов, признал свою вину, но счел наказание чересчур строгим и попытался оспорить срок дисквалификации.
А сегодня было объявлено, что независимая комиссия FA отклонила апелляцию Бентанкура, и тому придется пропустит два оставшихся матча: против "Манчестер Юнайтед" в Кубке Лиги и против "Ливерпуля" в Премьер-Лиге.
Бентанкур уже пропустил матчи против "Манчестер Сити", "Фулхэма", "Борнмута", "Челси" и "Саутгемптона", но мог играть за "Тоттенхэм" в Лиге Европы.
Теперь Бентанкур сможет снова сыграть за "шпор" в Премьер-Лиге против "Ноттингем Форест" на Boxing Day.
17.12.2024 17:00
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