Тухель впечатлен игрой Палмера

Коул Палмер Главный тренер сборной Англии Томас Тухель признался, что находится под впечатлением от игры Коула Палмера за "Челси".

Палмер исполнял довольно эпизодическую роль на пути сборной Англии к финалу Евро-2024 минувшим летом, однако приход Тухеля дает Коулу надежду усилить свою роль в национальной команде.

Тухель впечатлен игрой 22-летнего Палмера и надеется, что Коул не сбавит обороты.

"Мы слегка забегаем вперед, обсуждая отдельных игроков. Но он определенно находится в форме, и я думаю, каждый согласится насчет этого".

"Надеюсь, он сможет вырасти еще и будет поддерживать свой высокий уровень. Каждый наслаждается, наблюдая за ним. Он крут, хладнокровен, он очень эффективен, когда бьет по воротам и ассистирует. Он очень впечатляет в данный момент", — сообщил Тухель Sky Sports.


Метки Палмер, сборная Англии, Тухель, Челси

Автор mihajlo   

Дата 17.12.2024 15:00

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Последние комментарии:




  1. alexomck 17.12.2024 15:47 # alexomck
    Надо его на допинг проверить

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  2. ivan-tns 17.12.2024 15:39 # ivan-tns
    1-2 года и уйдет в топ клуб

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