Тухель впечатлен игрой Палмера

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель признался, что находится под впечатлением от игры Коула Палмера за "Челси".

Палмер исполнял довольно эпизодическую роль на пути сборной Англии к финалу Евро-2024 минувшим летом, однако приход Тухеля дает Коулу надежду усилить свою роль в национальной команде.



Тухель впечатлен игрой 22-летнего Палмера и надеется, что Коул не сбавит обороты.



"Мы слегка забегаем вперед, обсуждая отдельных игроков. Но он определенно находится в форме, и я думаю, каждый согласится насчет этого".



"Надеюсь, он сможет вырасти еще и будет поддерживать свой высокий уровень. Каждый наслаждается, наблюдая за ним. Он крут, хладнокровен, он очень эффективен, когда бьет по воротам и ассистирует. Он очень впечатляет в данный момент", — сообщил Тухель Sky Sports.