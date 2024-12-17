Анри не верит, что Гвардиола уйдет из "Сити"

Бывший нападающий "Арсенала" Тьерри Анри не думает, что Хосеп Гвардиола добровольно покинет должность главного тренера "Манчестер Сити".

В данный момент "Сити" переживает свой тяжелейший кризис в эру Гвардиолы, выиграв лишь один из 11 последних матчей во всех соревнованиях.



В свое время Анри довелось поработать с Гвардиолой в "Барселоне", поэтому Тьерри уверен, что Хосеп не будет бежать от проблем, а постарается их решить.



"Насчет этой команды я могу сказать лишь то, что подобное случается впервые в его (Гвардиолы) карьере. Давайте не будем убивать парня или его команду из-за того, что происходит".



"Уйдет он или нет? Никогда не говорил никогда, но Пеп — не того рода тренер. Он бывает очень, очень жестким, придирчивым и настойчивым, когда вы побеждаете, потому что он хочет держать вас в тонусе".



"И он бывает более милым, когда дела идут неважно. Вы могли видеть, что, когда они не играют хорошо, он выходит и говорит: "Я люблю свою команду, они сыграли действительно хорошо сегодня вечером".



"Иногда он выходит на поле и устраивает взбучку своей команде, когда они ведут 3:0. Вы можете видеть, как он спорит с кем-то из-за неточного паса".



"Мне нравится это", — сообщил Анри Sky Sports.