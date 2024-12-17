Хендерсон не вернется в "Сандерленд"

Полузащитник голландского "Аякса" Джордан Хендерсон исключил свое возвращение в родной "Сандерленд".

В данный момент "Сандерленд" занимает четвертое место в Чемпионшипе, сражаясь за выход в Премьер-Лигу, тогда как у Хендерсона не все ладится в "Аяксе", куда он сбежал из саудовского "Аль-Иттифака" в январе.



Однако 34-летний англичанин не планирует возвращаться в "Сандерленд" и даже не контактировал с "черными котами", вопреки настойчивым слухам.



"Сандерленд" — это мой клуб, и он таковым является с моих шести-семи лет".



"Поэтому я бываю на трибунах. Но я лишь надеюсь остаться в "Аяксе". Мне действительно нравится там.Я хочу помочь клубу вырасти еще. Мы предпринимаем эти шаги".



"Я читал о трансферных слухах. Я даже не знаю, кто их распускает, потому что контакта не было", — сообщил Хендерсон Sunderland Echo.