Хендерсон не вернется в "Сандерленд"

Джордан Хендерсон Полузащитник голландского "Аякса" Джордан Хендерсон исключил свое возвращение в родной "Сандерленд".

В данный момент "Сандерленд" занимает четвертое место в Чемпионшипе, сражаясь за выход в Премьер-Лигу, тогда как у Хендерсона не все ладится в "Аяксе", куда он сбежал из саудовского "Аль-Иттифака" в январе.

Однако 34-летний англичанин не планирует возвращаться в "Сандерленд" и даже не контактировал с "черными котами", вопреки настойчивым слухам.

"Сандерленд" — это мой клуб, и он таковым является с моих шести-семи лет".

"Поэтому я бываю на трибунах. Но я лишь надеюсь остаться в "Аяксе". Мне действительно нравится там.Я хочу помочь клубу вырасти еще. Мы предпринимаем эти шаги".

"Я читал о трансферных слухах. Я даже не знаю, кто их распускает, потому что контакта не было", — сообщил Хендерсон Sunderland Echo.


Метки Аякс, Сандерленд, Хендерсон

Автор mihajlo   

Дата 17.12.2024 13:00

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