Каррагер: "Челси" в чемпионской гонке"

Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер заявил, что "Челси" является реальным претендентом на титул Премьер-Лиги в этом сезоне.

В минувший уикенд "Челси" сблизился с лидирующим в Премьер-Лиге "Ливерпулем" на расстояние в два очка, однако главный тренер "синих" Энцо Мареска в очередной раз вычеркнул свою команду из числа претендентов на титул.



Каррагер не согласен с Мареской насчет этого, но при этом не верит, что "Челси" выиграет Премьер-Лигу.



"Они является грозной силой. Если вы послушаете интервью их тренера на старте сезона, он говорил, что эта команда может быть по-настоящему успешной через два года, три или четыре, учитывая возрастной профиль состава".



"Они обладают отличными атакующими игроками, у них великолепные игроки в центре поля. И они в чемпионской гонке, насчет этого нет сомнений".



"Лично я не думаю, что "Челси" выиграет лигу в этом сезоне. В центре обороны и на позиции голкипера "Арсенал" и "Ливерпуль" сильнее, и я думаю, вам нужны игроки топ-уровня в этой зоне, если вы хотите выиграть титул лиги".



"Я могу ошибаться. У них есть одно преимущество, и это не такое напряженное расписание. Они могут полностью менять состав на матчи в Европе, учитывая характер соревнования. У "Арсенала" и "Ливерпуля" нет такой роскоши в Лиге Чемпионов", — сообщил Каррагер Sky Sports.