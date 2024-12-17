Аморим: "Маунт подходит для нашего стиля"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим заявил, что рассчитывает на полузащитника Мейсона Маунта, вновь угодившего в лазарет.

Маунт был заменен уже на 14-й минуте победного для "Юнайтед" дерби против "Манчестер Сити" в минувшее воскресенье (1:2).



Аморим называет "невезением" травму Маунта и уверяет, что 25-летний англичанин входит в его долгосрочные планы.



"Да, он действительно подходит для нашего стиля. Он продолжит работать над своей физической формой, потому что он очень хороший игрок. Помимо этого, за пределами поля он обладает того рода характером, как я хочу в этой команде и как клуб хочет в этой команде".



"Это случилось в движении, а не при ускорении. Он двигался, вытянул ногу и что-то почувствовал".



"Это невезение, никакой проблемы в организме Мейсона Маунта нет. Это было неудачное движение, и он восстановится, потому что мы нуждаемся в нем", — цитирует Аморима официальный веб-сайт "Юнайтед".